Localizan sin vida a diputado morenista

El diputado federal morenista y exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fue hallado muerto ayer.

Los reportes policiales indican que el cuerpo del exlíder magisterial fue encontrado en la comunidad La Gloria del municipio de Puente Nacional, una región ubicada entre Xalapa, la capital del estado y el puerto de Veracruz.

FGR atraerá caso

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que atraerá el caso del fallecimiento del diputado federal por Morena.

A través de redes sociales, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy lamentó la muerte del legislador morenista y anunció tomará el caso dada su calidad de legislador federal.

“La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución”, indicó.

El diputado Zenyazen Roberto Escobar García tenía 42 años, representaba a la ciudad de Nogales, en Veracruz, y tenía una maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

De 2016 a 2018 fue diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz; y de 2018 a 2021 fue secretario de Educación en el gobierno.

El pasado 28 de mayo, retó a golpes al diputado priista Carlos Mancilla, después de que su bancada lo acusara de haber consumido bebidas alcohólicas y pidiera que se le realizara un antidoping.

Una semana antes, también se vio involucrado en el incendio de un yate, en la zona de la Riviera Veracruzana, entre Boca del Río y Alvarado, que negó que fuera de él; y donde resultaron heridas cuatro mujeres que presuntamente festejaban a bordo.

Dicho acontecimiento derivó en críticas al legislador y en redes sociales se publicaron fotografías de su pasado como bailarín “stripper”.