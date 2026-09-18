Localizan sin vida a estudiante de medicina

El cuerpo de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de la Universidad Cuauhtémoc que fue reportada como desaparecida el pasado lunes 14 de septiembre, fue localizado la tarde de este miércoles en Zapopan, Jalisco.

Las autoridades estatales confirmaron que la joven de 22 años y originaria de Irapuato, Guanajuato, fue encontrada sin vida en un sembradío ubicado en el Camino a Nextipac, cerca del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (Cucba) de la Universidad de Guadalajara, en la colonia Las Agujas, y presentaba huellas de violencia.

Según la información preliminar que se ha dado a conocer, el día que desapareció Karla Margarita utilizó un servicio de transporte a través de una plataforma y abordó una motocicleta para hacer el traslado.

Aunque la Fiscalía de Jalisco confirmó que cerca de donde se localizó el cuerpo de la estudiante de sexto semestre de medicina también se encontró la motocicleta calcinada, aún no se determina si corresponde con la que presuntamente abordó la joven.

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, señaló que la familia de Karla Margarita logró recuperar su teléfono celular y lo entregó a las autoridades para que analicen su contenido en busca de posibles pistas para descifrar lo que ocurrió.