Localizan túnel utilizado para robo de combustible

A través de un cateo ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), fue localizado un túnel utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos en un predio de la colonia El Saucillo, en el municipio de Mineral de la Reforma.

Las autoridades estatales informaron que, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en un inmueble de esa comunidad, se desplegó un operativo que derivó en la detención de cinco personas, el aseguramiento de tres inmuebles, aproximadamente 500 metros de manguera de alta presión y diversas dosis de presunta droga.

Detenciones

Se explicó que al atender el reporte, agentes de la SSPH se trasladaron al sitio donde detectaron a cinco sujetos que intentaron huir. No obstante, fueron detenidos y, como parte de las investigaciones, se ejecutaron tres cateos en inmuebles relacionados con el caso.

En uno de los predios fue localizado un túnel de aproximadamente seis metros de profundidad y 50 metros de longitud, el cual era utilizado para conectar una manguera de alta presión a un ducto de Pemex y extraer combustible de manera ilícita.