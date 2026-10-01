Logra FGR nuevo proceso contra El Chinaco

La Fiscalía General de la República (FGR) fincó un nuevo proceso penal a Juan Francisco Robles Martínez “El Chinaco”, presunto integrante de Los Zetas, por el secuestro de dos mujeres en San Fernando, Tamaulipas, en 2012.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal le formuló imputación ante la juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien vinculó a proceso a Robles Martínez por el delito de secuestro agravado y le dictó prisión preventiva oficiosa en el penal federal número 15, donde se encuentra.

De acuerdo con dicha dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, los hechos ocurrieron en mayo de 2012, en San Fernando, Tamaulipas, donde dos mujeres fueron privadas de la libertad por hombres armados mientras se encontraban en su negocio; una de las víctimas logró escapar y regresó a su domicilio.

Implicación

Acerca de la otra víctima, sus familiares pagaron el rescate sin que se liberara.

En días pasados, el Ministerio Público Federal lo acusó del delito de secuestro agravado y “El Chinaco” se acogió a la duplicidad del plazo constitucional, en otras palabras, a la ampliación del tiempo para que la autoridad resuelva su situación jurídica.

“La juzgadora de control del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, determinó vincular a proceso a la persona señalada, lo que implica que existen datos de prueba suficientes para investigarle formalmente por el delito mencionado”, indicó la FGR.