José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, advirtió sobre una publicación falsa en redes sociales, donde utilizan su imagen para promover un negocio.

Por medio de la plataforma X, López Beltrán denunció el post de Facebook, donde aparece un logo y un número telefónico, invitando a inversores a sumarse a su supuesta industria de rancho.

Ante ello, José Ramón hizo un llamado a hacer caso omiso a dicha publicación, pues “no estoy haciendo ninguna solicitud de ese tipo”.

“Está circulando una publicación en @facebook donde dicen que estoy buscando inversionistas y ponen un número de teléfono para que me contacten. Eso es totalmente falso. No estoy haciendo ninguna solicitud de ese tipo, así que si ven algo así, no le hagan caso”, indicó.

Asimismo, agradeció a los usuarios que se están sumando a la denuncia: “A veces en estas benditas redes sociales se comparten cosas que no son verdad. Gracias por ayudar a parar o hacer caso omiso a estos rumores”.