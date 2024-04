López Obrador anuncia se quedará como ciudadano

Al ratificar su compromiso por esclarecer el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay quienes están ya en espera de que concluya el sexenio.

“No sé si han escuchado eso: ‘Ya se van y nosotros nos quedamos’. No, no nos vamos, igual que ustedes, nos vamos a quedar. Ya no vamos a tener la responsabilidad que tenemos actualmente, pero vamos a quedarnos como ciudadanos, cómo están ustedes. Porque los que dicen eso tampoco tienen una responsabilidad pública, son ciudadanos”.

Y dejó claro que “una cosa es que me retire de la política, que me jubile, y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí”.

Ley de Amnistía

Así mismo López Obrador sostuvo que continúan las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas, y enfatizó que no se cerrará el expediente ni habrá carpetazo y subrayó que, de cualquier manera, “estos delitos no prescriben”.

A pregunta expresa sobre el impacto que la nueva Ley de Amnistía tendrá en el caso, destacó que “nos va a ayudar mucho en el caso de Ayotzinapa y en otros, porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos, y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto de silencio”.

Gira de trabajo

Durante su gira de trabajo por Tulum, Quintana Roo, el mandatario visitó la zona arqueológica y el Parque del Jaguar, zona en la que se han restaurado muchos sitios arqueológicos, como el Templo de cresterías a la orilla del mar.

Por la mañana, el Mandatario estuvo en Calkiní, Campeche, donde supervisó los avances en la operación del Tren Maya, donde estuvo acompañado por la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores (Morena).