López Rabadán confirma asistencia a ceremonia

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció que asistirá a la ceremonia del 178 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes.

En su cuenta de X la diputada panista detalló que fue invitada por el Ejecutivo para participar en la ceremonia que se realizará este 13 de septiembre, en el Bosque de Chapultepec.

Invitación

“He recibido la invitación de la presidenta de la República @Claudiashein para asistir a la ceremonia del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”, informó la presidenta de la Mesa Directiva.

“Asistiré como presidenta de la Cámara de Diputados, en representación de mis compañeras y compañeros legisladores”, especificó.

En 2023, la priísta Marcela Guerra, quien en ese entonces era la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, no fue invitada por el Ejecutivo, a la ceremonia por el 176 aniversario.

Y el año pasado, para la ceremonia 177, tampoco fueron invitados los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez.