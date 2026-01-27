López Rabadán da su postura sobre atentado

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado “respetuoso, pero firme” a las autoridades de todos los niveles para garantizar justicia y castigo a los responsables del ataque armado ocurrido el pasado domingo en Salamanca, Guanajuato, que dejó a 11 personas muertas y 12 heridas.

“Dada la gravedad de los hechos, hago un llamado respetuoso pero firme para que el operativo conjunto activado entre las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y las fuerzas federales actúen con toda contundencia, a fin de dar con los responsables a la brevedad y llevarlos ante la justicia. La sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición”, expresó-

La diputada presidenta afirmó que, más allá de partidos políticos, ante este tema tan preocupante es necesario que se garantice la paz en el territorio nacional.

Kenia López pide congruencia

Cuestionada sobre la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver los vehículos blindados adquiridos recientemente, López Rabadán reiteró su respeto a los demás poderes y señaló que lo que se requiere es congruencia de todos los servidores públicos.

“Debemos de ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y eso nos toca a todos”, afirmó, y reiteró que “hoy la prioridad es la seguridad”.

A pregunta expresa sobre los tiempos para la aprobación de la reforma electoral, insistió en que es necesario recibir primero la propuesta para conocerla y poder opinar al respecto.

En ese sentido, sostuvo que en caso de darse esa discusión, debe de hacerse en términos democráticos y en busca de fortalecer a las instituciones electorales.