Loret de Mola reacciona a dichos

Después de que durante su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó una persecución contra Carlos Loret de Mola, su esposa Berenice Yaber, Víctor Trujillo y Latinus, tras la supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el periodista aseguró que “en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador”.

A través de su cuenta de X, el columnista de El Universal escribió que “el presidente tira la piedra y esconde la mano. Dice que él no pidió una investigación en nuestra contra, pero que ‘puede ser que la UIF’ sí. Como si no supiéramos que en este gobierno no se mueve una hoja de papel sin la orden de López Obrador”.

En su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente afirmó que es “falso, nosotros no perseguimos a nadie (...) Yo no tengo necesidad, primero por mis convicciones, mis principios, pero también políticamente. ¿Qué voy a andar yo ordenando que se investigue a Loret de Mola? Si casi es de dominio público que se trata de un periodista muy rico que hace un periodismo al servicio de intereses creados”.

Acusó que el periodista debe de estar ganando cerca de tres millones de pesos mensuales. “Que no me vengan con que les pagan tanto, tanto, tanto, porque son muy buenos periodistas; no, esa paga es por hacer trabajo sucio”, expresó.