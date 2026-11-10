Los 40 millones votaron. México tiene que contestar.

El martes 3 de noviembre, Estados Unidos vivió una de las elecciones intermedias más contundentes de su historia moderna. Los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes y el Senado. Pero para quienes viven entre dos países, la noticia más importante no fue quién ganó, sino quién decidió.

Los votantes latinos hablaron fuerte. Según la encuesta de UnidosUS, los candidatos demócratas a la Cámara obtuvieron el 67 por ciento del voto latino, once puntos más que en 2024. Uno de cada seis latinos que votó por Donald Trump hace dos años cambió su voto.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y será la primera gobernadora mexicoamericana del estado. En California, Xavier Becerra, hijo de una madre de Guadalajara y de un padre que creció en Tijuana, será el primer gobernador latino desde 1875. Sus padres llegaron con 12 dólares en el bolsillo. En esos dos estados vive más de la mitad de la población de origen mexicano en Estados Unidos.

En Nuevo México, Deb Haaland será la primera mujer indígena en gobernar un estado en la historia del país. Con Katie Hobbs reelecta en Arizona, cuando asuman en enero los cuatro gobernadores de la frontera con México, serán demócratas por primera vez en casi cinco décadas, y tres de ellos vienen de comunidades históricamente excluidas del poder.

No fue un voto de identidad. Fue un voto por la renta, el precio del súper y el respeto. México debe leerlo con atención, porque abre tres frentes.

El primero es el comercio. Los aranceles le cuestan a cada hogar estadounidense alrededor de mil 100 dólares al año, según el Yale Budget Lab. Los demócratas prometen presentar en su primera semana una ley para revertirlos y devolverle al Congreso la autoridad sobre el comercio. No tendrán los votos para superar un veto, así que el alivio no será inmediato. Pero por primera vez en dos años, los aranceles al acero, al aluminio y a los autos mexicanos enfrentan oposición real en Washington.

El segundo es la migración. Tres días después de la elección, Trump nombró jefe de gabinete a Stephen Miller, el arquitecto de su política migratoria. Los votantes la rechazaron y la Casa Blanca premió a quien la diseñó. La presión sobre las familias mexicanas no bajará desde el Ejecutivo. El contrapeso estará en el Congreso y en los estados.

El tercero son los estados. Con los cuatro gobernadores fronterizos alineados, de Sacramento a Austin, los proyectos binacionales pueden avanzar sin esperar a Washington: puertos, corredores tecnológicos, energía y agua.

Durante dos años, México jugó a la defensiva. Hoy puede dejar de reaccionar y empezar a construir, hablándole a esta nueva generación de líderes y a los empresarios mexicoamericanos que buscan talento, proveedores y clientes al sur de la frontera.

Los 40 millones votaron. México tiene que contestar.