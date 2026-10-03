Los Altos de Chiapas se preparan para el Cervantino Barroco

La diversidad cultural, las lenguas, la música y el patrimonio de Los Altos de Chiapas serán protagonistas del XXIV Festival Internacional Cervantino Barroco, que se realizará del 8 al 11 de octubre en San Cristóbal de Las Casas y por primera vez en Oxchuc y Chanal.

El encuentro fue presentado este viernes en Casa Chiapas CDMX por Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), como uno de los principales espacios de intercambio artístico e intercultural de la región.

El Cervantino Barroco nació en 2002 y tiene como escenario natural el patrimonio arquitectónico y cultural de San Cristóbal de Las Casas y de Los Altos. Su objetivo ha sido acercar expresiones artísticas locales, nacionales e internacionales a públicos diversos, al tiempo que pone en valor la memoria histórica y la riqueza cultural de esta región de Chiapas.

Actividades se extenderán a tres municipios

La edición de este año extenderá sus actividades a San Cristóbal de Las Casas, Oxchuc y Chanal, reforzando su carácter intercultural y la participación de comunidades de Los Altos, lo que de acuerdo con Angelica Altuzar tiene como objetivo gubernamental “ampliar la prosperidad en otros municipios”.

Entre las agrupaciones que encabezarán la programación musical se encuentran Los Amigos Invisibles, que se presentarán el viernes 9 de octubre; Los K’comxtles, el sábado 10, y La Santa Cecilia, el domingo 11. Los tres conciertos principales están programados a las 20:00 horas en San Cristóbal de Las Casas.

La Santa Cecilia cerrará las noches musicales el 11 de octubre en el Foro Principal del Parque de los Héroes, en el patio interior del Museo de San Cristóbal, con acceso gratuito.

Vocación multidisciplinaria

Más allá de los conciertos, el Cervantino Barroco mantiene una vocación multidisciplinaria que históricamente ha incluido música, teatro, danza, exposiciones, actividades para las infancias y propuestas en distintos espacios culturales, barrios e iglesias, con la intención de vincular la creación contemporánea con el patrimonio barroco y la diversidad social de Chiapas.

En la CDMX se anuncia festival marimbistas

Durante la presentación en la Ciudad de México también se anunció el XXVI Festival Internacional de Marimbistas, encuentro dedicado a fortalecer a la marimba como símbolo de identidad chiapaneca y a generar intercambio entre intérpretes locales, nacionales e internacionales.

Este festival se realizará del 22 al 27 de octubre, reúne propuestas de marimba tradicional y de concierto y busca mantener vivo uno de los sonidos más representativos de Chiapas mediante la participación de músicos de México y otros países.

El encuentro cuenta con 26 años de tradición en Tuxtla Gutiérrez, se extiende a Chiapa de Corzo y Cintalapa y estarán invitados Senegal, Brasil y Guatemala.

La presentación en Casa Chiapas estuvo acompañada por una degustación de café chiapaneco y una intervención musical del maestro Andrés Ramos, de San Cristóbal Groove, como una muestra de la diversidad cultural que ambos festivales buscan proyectar dentro y fuera del estado.