Los asistentes a la marcha se niegan a perder el “estatus”

Este lunes, desde su conferencia de prensa la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la mayoría de quienes convocaron “han participado en gobiernos anteriores; han defendido fraudes electorales; formado parte de la corrupción, han pertenecido al narco estado”, y lo definió como “un grupo reaccionario que no quiere que las cosas cambien, mantener el status quo”.

Sostuvo que está claramente delineado los dos proyectos en disputa entre el ala conservadora y el movimiento de transformación. En el primero de los bloques tienen sus intelectuales orgánicos y los apoyan la mayoría de los medios de comunicación.

“En sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que predomine una oligarquía. Un gobierno de los potentados. No les interesa el pueblo. La manifestación del domingo y otras que vendrán con este propósito porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, mantener en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos. Ese es el fondo, pero es bueno. Son dos agrupamientos, distintos y contrapuestos”.

Hace broma de asistentes

Posteriormente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que afortunadamente de la movilización, en la que estimó que participaron como máximo 100 mil asistentes, aunque validó también las estimaciones de las autoridades capitalinas que proyectaron 80 mil participantes, hubo saldo blanco, aunque ironizó, “se incrementaron los robos de cartera. Imagínense, con tanto delincuente de cuello blanco”.

Insistió que en su demanda del INE no se toca, “lo que ellos quieren, la corrupción, los privilegios, el narco estado no se toca. Hablando en plata. Pues tienen todo el derecho de manifestarse”.

Más adelante, consideró que el pretexto de la manifestación es la ley electoral, pero es un asunto político porque la mayoría de ellos “son mapaches electorales” (en la lista de convocantes incluyó a dirigentes del PRI, PAN y PRD) y fue más allá al cuestionar a los convocantes. “Hay cosas que no se pueden ocultar, una de esas, es el dinero. Entonces la mayoría de ellos, son muy ricos y no son empresarios en el sentido estricto, son traficantes de influencia políticos corruptos, ese es el fondo, no quieren perder privilegios”.

Pasa lista y arremete contra asistentes a marcha

Mencionó varios nombres, haciendo referencias a su pasado como el ex canciller de Fox, Jaime Castañeda, artífice del comes y te vas que hicieron al comandante Fidel Castro, porque había una cumbre y el ex presidente estadounidense George Bush no lo quería ver; Claudio X González, salinistas que participaron en el fraude electoral de 2006; el ex presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, “que nos fue acusar con el rey de España”; la maestra Elba Esther Gordillo, dirigente por años del sindicato magisterial. Además refirió a diversos dirigentes y legisladores del PRI, PAN y PRD, así como intelectuales orgánicos, periodistas.

Ramón Cossío, “un farsante”

Sobre el orador en la manifestación, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossió, lo calificó de “un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte, en pleno narco estado apoyado por Calderón. Nunca dijo nada, votó en contra de una resolución para que se castigara a responsables del incendio de guardería ABC en Hermosillo. Es como la autoridad moral, el paladín de la legalidad”.

AMLO y Elon acuerdan construcción de plantaFuentes del Gobierno Federal confirmaron que tras la videollamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Elon Musk, se acordó que la empresa automotriz sí vendrá a México a instalar una planta.

De acuerdo con las fuentes consultadas, hubo un acuerdo de no revelar detalles y será hoy martes cuando se den a conocer.

Por la mañana, el mandatario anunció que tenía que asistir puntual a una videollamada con Elon Musk. La instalación de la planta de Tesla en México ha causado tensiones entre el titular del Ejecutivo y gobernadores estatales. En medio de la incertidumbre, han sido varios los estados que se adelantaron y alzaron la mano como candidatos, entre ellos Nuevo León.

Durante la videollamada de este lunes se le expuso diferentes opciones a Elon Musk, dueño de Tesla, y los inversionistas para instalar la planta. Entre ellas se encuentra el estado de Hidalgo y el Estado de México.

En la entidad mexiquense, específicamente se tiene contemplado abrir la sede de Tesla cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, según informó López Obrador.