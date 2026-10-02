Los ataques en escuelas que han marcado el 2026

En los últimos años en el país se han registrado varios ataques en escuelas perpetrados por estudiantes. Estos son algunos de ellos.

El 18 de enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, un estudiante de 16 años abrió fuego en el salón de clases con un arma calibre .22. En el ataque falleció la maestra y el atacante.

También en Torreón, Coahuila, el 10 de enero de 2020, en el Colegio Cervantes Campus del Bosque, un menor de 11 años, con dos armas cortas disparó en el patio. En el ataque murió una profesora y otras seis personas resultaron heridas.

El 22 de septiembre de 2025, un joven identificado como Lex Ashton Cañedo, de 19 años, atacó con arma blanca a un estudiante dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel sur, quien falleció por las heridas.

El 24 de marzo de 2026, en el Instituto Educativo Antón Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años asesinó a tiros a dos mujeres, una maestra y una trabajadora del plantel. El atacante fue detenido.

Este jueves, 1 de octubre, dos hermanos de 18 años irrumpieron en la Secundaria 13 del ejido la Unión de Torreón, Coahuila, en donde mataron a la subdirectora del plantel e hirieron a tres personas más.