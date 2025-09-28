Los detienen tras muerte de adolescente en cirugía

La Fiscalía de Durango confirmó la detención de Paloma “N” y Víctor “N”, madre y cirujano plástico, señalados como presuntos responsables del procedimiento que ocasionó la muerte de Paloma Nicole, de 14 años.

La detención ocurrió este sábado. La fiscal Sonia Yadira de la Garza informó que por lo pronto se procederá contra ambos por el delito de omisión de cuidado “como autora directa y autor cómplice”, en el caso de la madre y el cirujano, respectivamente, “al haber puesto en un peligro innecesario a la menor”, añadió.

Asimismo, se perseguirá el delito de usurpación de profesión por parte de la madre.

Sonia de la Garza relató los hechos conforme a las investigaciones y calificó de una “maquinación” por parte de la madre y el cirujano, padrastro también de Paloma Nicole.

“Hay una maquinación en la que participaron y coparticiparon. Víctor ‘N’ tenía conocimiento, él se prestó a realizar la cirugía sin el consentimiento. El dolor existe porque firmó como médico y tutor sin serlo, todas estas circunstancias lo hacen cómplice y partícipe de los actos de la madre”.

Fue el domingo 21 de septiembre que el padre de Paloma Nicole, Carlos Arellano, denunció públicamente el caso en sus redes sociales en el que acusó que su hija falleció tras haberle realizado una cirugía estética sin su consentimiento.