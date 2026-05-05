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NacionalNación

Los dirigentes de Morena en 12 años

Mayo 05 del 2026

En medio de las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos por vínculos con el crimen organizado, Ariadna Montiel es la nueva dirigente nacional Morena y advirtió que el partido no tolerará corruptos para el 2027.

Sin embargo, ¿quiénes han fungido como dirigentes de Morena y quién postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rocha Moya?

Martí Batres Guadarrama fue el primer dirigente formal de Morena, quien encabezó el partido entre 2014 y 2015. Durante su gestión el movimiento consolidó su registro oficial y participó por primera vez en elecciones federales.

Andrés Manuel López Obrador fue fundador de Morena, encabezó la dirigencia de 2015 a 2017 y durante ese periodo posicionó al partido como la principal fuerza opositora en México y delineó el proyecto que lo llevaría a la Presidencia de la República en 2018.

Yeidckol Polevnsky fue dirigente de 2017 a 2020, periodo en el que el partido alcanzó mayor expansión con la llegada a la Presidencia de la República y la obtención de la mayoría legislativa.

Alfonso Ramírez Cuéllar asumió la presidencia de Morena de forma interina de enero a noviembre de 2020, periodo que estuvo marcado por la falta de consenso entre las distintas corrientes del partido.

Mario Delgado Carrillo fue dirigente del partido de 2020 a 2024, años en los que consolidó su hegemonía política.

Postuló como candidato a gobernador de Sinaloa a Rubén Rocha Moya.

Luisa María Alcalde fue presidenta de Morena de 2024 a 2026, gestión que estuvo marcada por las fracturas dentro del partido.

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