Los incendios afectan a Francia, Grecia e Italia

Alrededor de mil 500 bomberos siguen trabajando para contener el incendio en el departamento de Var, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en el sur de Francia, mientras que en Grecia los bomberos continúan su lucha para contener los incendios forestales, que llevan cuatro días activos, y en Italia se trabaja para contener varios focos.

Existe una carrera contrarreloj para mantener bajo control el rebrote de las llamas en una de las zonas turísticas más bellas de Francia, donde se prevén condiciones meteorológicas “muy desfavorables” en las próximas horas, con la llegada de una nueva ola de calor abrasador y vientos más fuertes.

Los residentes que habían sido evacuados parcialmente durante el fin de semana ya pudieron regresar a sus hogares.

Para apoyar a los mil 500 bomberos desplegados sobre el terreno, se movilizaron 450 vehículos con el objetivo de controlar definitivamente las llamas.

Desde el 21 de julio, un total de 70 viviendas de la zona se vieron afectadas por los incendios, 41 de las cuales quedaron totalmente destruidas.

La situación mejoró considerablemente en la Gironda -otro departamento francés, situado en el suroeste-, que en los últimos días se había visto azotada por el mayor incendio registrado en Francia desde 1949.

En tanto, en Grecia, los bomberos centraron sus esfuerzos en el frente sureste del enorme incendio forestal que comenzó en Beocia y siguió propagándose hacia el Ática en dirección a Atenas, con llamas que avanzan hacia las localidades de Kandili -cerca de Megara- y Agia Skepi, según la agencia de noticias Amna. Se emitieron órdenes de evacuación para Kandili, Ano Vlychada, Agios Konstantinos y la zona industrial de Megara.