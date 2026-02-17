Los libros de texto no son patrimonio de una persona: CSP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó del cese de Marx Arriaga Navarro como director general de Materiales Educativos.

En su conferencia mañanera de ayer lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aceptó que Arriaga no estaba de acuerdo en modificaciones a los libros de texto, además que se pronunció sobre el ofrecimiento que le hicieron para irse como representante de México a otro país.

“No estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofrecieron otras opciones; entre otras era la posibilidad de un consulado, pero también otras opciones porque valoramos muchísimo el trabajo de Marx Arriaga, muchísimo.

“Él destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores.

“Pero pues todo siempre tiene actualizaciones, perfecciones, considerando y reconociendo siempre el modelo, entonces ahí hubo un primer desencuentro con él”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Rechaza forma de notificar a Marx cese

También rechazó la forma en cómo Arriaga Navarro fue notificado de su cese en la SEP.

“Él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno porque, repito, los libros de textos no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la Nueva Escuela Mexicana y de lo que impulsó el presidente López Obrador, pero siempre mejorando”.

La presidenta garantizó a padres y madres de familia que los libros de texto están bien y fueron elaborados de manera integral con maestras y maestros.

Y después de que un medio nacional publicó que Morena se encuentra “dividido” y “cuarteado” a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta descartó “fisuras” en el movimiento.

Además, acusó a integrantes de la oposición de estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora por ir a decir “barbaridades” en contra de México.

Investigan mercado negro de actas en Chiapas

En otro tema, la mandataria indicó que el gabinete de Seguridad y la Fiscalía estatal investigan la supuesta expedición de actas de nacimiento para personas extranjeras a través de un “mercado negro” en Chiapas.

Sheinbaum Pardo aseguró que la situación de la embajadora de México en Honduras, Martha Susana Peón Sánchez, cumple con todos los requisitos de ley, tras asegurarse que no había renunciado a su nacionalidad cubana.

“Lo estaba investigando el gabinete de Seguridad y particularmente la Fiscalía, si es que hubiera habido, ya Fiscalía de Chiapas, si es que hubiera habido este caso, pero no es un caso que nosotros tengamos conocimiento”, expresó la mandataria.

Llama hipócrita a oposición

Y después de haber celebrado la semana pasada la aprobación de la jornada laboral de 40 horas, la presidenta llamó hipócrita a la oposición y aseguró que no les interesan los derechos laborales.

Sheinbaum Pardo acusó que senadores de la oposición se ausentaron durante la votación de esta iniciativa presidencial.