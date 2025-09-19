Los Macron irán a juicio para demostrar que su esposa Brigitte es mujer

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, dijo el abogado de la pareja, Tom Clare.

Según el abogado, el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influyente Candace Owens, después de que esta promoviera la idea de que la esposa de Macron nació varón.

Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda.

En unas declaraciones al podcast de la BBC "Fame Under Fire", el abogado del caso afirmó que Brigitte había encontrado las acusaciones de Owens "increíblemente perturbadoras" y que suponían una "distracción" para el presidente francés.