Los marinos son buenos y leales: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Marinabus de Acapulco, un sistema de transporte operado por la Secretaría de Marina (Semar) y como parte del programa Acapulco se Transforma contigo.

Al encabezar la supervisión de obras de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Acapulco y abanderamiento del Marinabus, Sheinbaum Pardo reconoció a los marinos como “buenos y leales”. También reconoció a la Semar, “institución de la que todas y todos los mexicanos nos sentimos profundamente orgullosos”.

“Este nuevo sistema de transporte marítimo permitirá reconocer la bahía de forma rápida, segura y sustentable. Beneficiará a miles de personas en sus traslados diarios, impulsará el turismo y con ello fortalecerá la economía local.

“Además, tiene un valor especial: es operado por la Secretaría de Marina, que no solo protege nuestros mares, sino que también, con disciplina y entrega, ayuda a construir bienestar para el pueblo de México”, dijo.

Mencionó que el Marinabus, más que un sistema de transporte, “es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntas y juntos aquí en Acapulco”. Destacó que el estado no está solo después de los huracanes Otis y John, por lo que se han hecho diversos trabajos de reconstrucción.

Como lo expresó el viernes pasado la presidenta reiterando su apoyo en seguridad para Acapulco: “Y también reforzamos la seguridad pública, trabajando de la mano con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría del estado y del municipio, la Guardia Nacional y la Defensa para que Acapulco sea un lugar tranquilo y seguro para vivir. Y vamos avanzado”.

“Acapulco está de pie, y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país, ningún desastre es más fuerte que la voluntad de un pueblo unido con su gobierno. Celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro”, comentó.

Acompañada de la gobernadora Evelyn Salgado, la alcaldesa Abelina López, el almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla, secretario de Defensa, la mandataria federal tomó protesta a la tripulación del Marinabus Acapulco 1, que este sábado toma alta.

¿Cómo es el Marinabus?

Es un buque tipo catamarán de 25 metros de largo, siete metros de ancho y pesa 110 toneladas, con un calado de un metro 60 centímetros, desde la línea de flotación hasta la parte más baja del casco. Puede transportar 90 pasajeros a una velocidad de 17 kilómetros por hora y es gracias a un sistema de propulsión de diésel mecánico de 400 caballos de fuerza.

“Este buque es el 65, construido por el Astillero de Marina de Acapulco, que desde 1946 ha provisto de diversas embarcaciones a la Secretaría de Marina. Construido totalmente de acero, fue ensamblado a partir de 10 bloques de 10 toneladas cada uno, que al armarse sobre su varadero de construcción le dan una forma final y nos permiten hacerle trabajos interiores de todos sus sistemas. El 5 de agosto pasado ha sido habilitado para realizar las funciones de transporte y turismo para los que fue concebido”, se explicó.

Está diseñado para mejorar la movilidad urbana y turística de la bahía: “Surge como respuesta para los problemas de tráfico y conectividad de la zona, ofreciendo un servicio moderno, sustentable y seguro”.

La misión es brindar un transporte eficiente, ecológico y cómodo que conecte puntos clave. Un viaje sencillo para los acapulqueños cuesta 30 pesos; 60 para los visitantes nacionales y 160 para turistas internacionales.

A su llegada al evento, habitantes de Acapulco recibieron a la presidenta con aplausos, gritos y algunas peticiones por lo que, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, subió a su vehículo para mandar un mensaje a través de un megáfono.