Los migrantes no son criminales: AMLO

Desde La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a revertir, entre los ciudadanos de esa nación, la idea arraigada de que los migrantes son los criminales que introducen drogas químicas, sobre todo fentanilo.

Según datos proporcionados por el Ejecutivo federal, el 60 por ciento de los ciudadanos que se asumen como republicanos y 39 de quienes son demócratas, piensan que el fentanilio es introducido a Estados Unidos por migrantes indocumentados.

En contraparte a esa idea, López Obrador enfatizó que 86 por ciento de los presos por tráfico de esa mortal droga son estadunidenses.

Asimismo, remarcó que los migrantes inyectan 265 mil millones de dólares (mdd) a la economía de Estados Unidos.

“Por eso tenemos que ir haciendo labor de información, (porque) estos datos no alcanzan a llegar a la mayoría de la población de Estados Unidos”.

Por ello, el mandatario federal llamó a los paisanos en aquella nación a organizarse y lanzar medios alternativos a fin de revertir esas posiciones.

“Cuánto diera porque los mexicanos que están en Estados Unidos se organizaran bien y crearan sistemas de comunicación alternativos, radios, incluso conseguir concesiones para la televisión y redes sociales. Han crecido mucho, pero no para mexicanos, sino para estadunidenses”, externó.Desconoce Obrador extorsión a maestrosEl presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que su gobierno tiene como asignatura pendiente reducir el delito de la extorsión y que la gente “no se va obligada a pagar cuotas”.

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador indicó que en el gabinete de seguridad federal no se tiene identificada la extorsión a maestros, pero sí a comerciantes y a transportistas.

“¿En el gabinete de seguridad se han identificado estos casos de extorsión al magisterio?”, se les cuestionó.

“Sobre extorsión a maestros no, particular no, pero sí a comerciantes, a pequeños empresarios, medianos empresarios, transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión”.