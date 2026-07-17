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NacionalEditorial

Los nuevos jugadores del 2027

Julio 17 del 2026
Los nuevos jugadores del 2027

Formar un partido político nacional en México no es tarea fácil. Se puede intentar formalmente una vez cada seis años y mediante una fuerte movilización territorial.

Los requisitos van desde lo básico —tener una declaración de principios, estatutos y programa de acción—, hasta lo más complejo —realizar al menos 200 asambleas distritales a las que deben acudir mínimo 300 personas con credencial electoral, o bien, certificar 20 asambleas estatales con al menos 3 mil asistentes cada una.

Tras notificar a la autoridad electoral la intención de formar un partido, las organizaciones cuentan con un año y medio para recorrer el país y contar con una base de afiliados mínima de 267 mil personas.

Esto es el equivalente al 0.26 % del padrón electoral. La ley establece que en estos procesos no pueden participar ni organizaciones gremiales, ni sindicales, ni personas vinculadas a las iglesias. Este esfuerzo se tiene que hacer con recursos propios de origen lícito.

En el último año, 91 agrupaciones políticas de orientaciones ideológicas y causas variadas intentaron formar un partido político. En el listado figuraron: “Pueblo Bueno”, “Servidores de Dios” o el “Movimiento Ambientalista por México”.

De todas ellas, solo cinco lograron realizar su asamblea constitutiva. El 25 de junio, dos lograron su registro con el que accederán al financiamiento público: Partido Paz y Somos México.

El primero es el otrora Partido Encuentro Social, pero en su tercera edición. Está liderado por su fundador y ahora presidente, Hugo Éric Flores, diputado de Morena con licencia recién otorgada.

A pesar de haber perdido el registro dos veces, en 2018 fue aliado del actual partido en el poder y abanderó a Cuauhtémoc Blanco para la gubernatura de Morelos.

Somos México (Somos Mx) es consecuencia de la movilización conocida como “Marea rosa”, un movimiento político y ciudadano que surgió en 2022 como respuesta a la propuesta de reforma constitucional electoral que minaba las capacidades y autonomía del árbitro electoral nacional.

El nacimiento de Somos México no ha estado exento de obstáculos. Primero, interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la filtración a los partidos políticos de su padrón de afiliados y asambleas.

Esta información debió de estar resguardada por la autoridad electoral hasta su validación. A la fecha no se sabe cómo ocurrió esta fuga de información.

Segundo, el registro fue condicionado al cambio de nombre y de color. El cambio de nombre se basa en una interpretación según la cual el nuevo partido pretende apropiarse de la nación mexicana.

Esto pese a que otras fuerzas políticas han usado —en alianza o nombres de partido— la referencia de México (PVEM, Fuerza México, Alianza por México).

El cambio de color, se sustenta en la posible confusión del elector frente a otras propuestas políticas, a pesar de que existe el criterio SUP-JDC-2077/2025 emitido por el TEPJF, que sostiene que los emblemas de Somos Mx y otros partidos son identificables y distintos.

A estos obstáculos —que se definirán en tribunales— habrá que sumarle el más complejo: convertirse en una alternativa política que logre obtener en solitario el 3 % de la votación.

En los últimos 24 años, solo cuatro nuevos partidos lograron superar la prueba. En el complejo 2027, los ciudadanos decidirán si aceptan, o no, a nuevos jugadores en la cancha.

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