Los pasos de Adán siguen avanzando

El crecimiento de la popularidad del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es evidente, incluso dentro del instituto político de Morena, donde se ha posicionado como uno de los mejores candidatos para las elecciones presidenciales del 2024.

Recientemente los medios de comunicación han tratado de subir al ring a los presidenciables de Morena, entre ellos al titular de Segob, para entorpecer su crecimiento, por tal motivo el tabasqueño advirtió que realizar debates sin precandidaturas podría incurrir en actos anticipados de campaña.

Sus compañeros, como el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, han manifestado la posibilidad de participar en el debate, sin embargo, López Hernández sostiene que “mientras no se emitan las convocatorias no hay precandidaturas, y si no hay precandidaturas no puede haber debates”.

Mientras tanto, el encargado de la política interna del país asegura que no hay mayor compromiso que “trabajar para y con su hermano, el presidente López Obrador, en la tarea más importante que es consolidar la transformación de México”.

A decir verdad, el secretario Adán Augusto se ha convertido en un operador eficaz y está dando buenos resultados; ha sacado adelante las reformas a la seguridad y las negociaciones para concretar la reforma en materia electoral.