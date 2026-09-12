Los Programas para el Bienestar son humanismo: CSP

En Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que un millón 734 mil personas en la entidad reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México a través de una inversión de 36 mil 342 millones de pesos, que representan la esencia del Humanismo Mexicano.

“Los Programas de Bienestar son humanismo, es el dar la mano al que se quedó atrás y por eso dije: los Programas del Bienestar es el amor convertido en política pública, gobernamos con amor, por eso creemos en los adultos mayores, en los estudiantes, en las personas con discapacidad”, afirmó desde el auditorio de La Guelaguetza, en Oaxaca capital.

La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que de todas y todos los derechohabientes en Oaxaca, 517 mil 450 reciben la Pensión para Adultos Mayores, 78 mil 924 la Pensión para Personas con Discapacidad, 12 mil 698 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 141 mil 963 la beca Benito Juárez, 230 mil de Producción para el Bienestar, 199 mil 456 de Fertilizantes Gratuitos, 33 mil 953 de Sembrando Vida, 202 mil 326 familias de Leche para el Bienestar, cuatro mil 892 escuelas de Educación Básica de la Escuela es Nuestra, 112 mil 54 de Pensión Mujeres Bienestar; además de los beneficiarios de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, beca Rita Cetina para secundaria, Salud Casa por Casa y del programa El Maíz es la Raíz, que se realiza en Oaxaca.

También resaltó obras como la construcción del Tren Interoceánico, la conservación de la Red Federal de Carreteras, el programa carretero Plan Lázaro Cárdenas para la Mixteca, avance de 76 caminos artesanales, el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido que estaría concluido este año.

Sheinbaum reconoce al magisterio en Oaxaca

Y después de anunciar los resultados de la prueba PISA, la cual arrojó que México se rezagó en lectura y matemáticas, la mandataria federal reconoció al magisterio nacional.

Tras haber presentado su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo reconoció que hay diferencias con la dirigencia de las y los maestros.

“Ahora que vino esta prueba PISA que tanto critican los gobernadores que salieron muy mal las niñas y los niños (...). México es de los países de la OCDE donde las niñas y los niños dicen: ‘los maestros se quedan con nosotros hasta el final para ayudarnos’.

“¡Eso es sólo el magisterio nacional, las maestras y los maestros de Oaxaca y de todo el país. Así que nuestro reconocimiento siempre a las maestras y a los maestros!”, declaró.

En el auditorio de La Guelaguetza, la Mandataria federal hizo una votación a mano alzada para conocer quién en Oaxaca estaba de acuerdo con esta propuesta: “¡Unanimidad, habló el pueblo de Oaxaca! Sólo una nacionalidad si queremos ser gobernadores o presidentes de la República”.