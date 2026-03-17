La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que “los que se sentían dueños de México” enloquecen cada vez que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sale de su retiro para mandar un mensaje, como el reciente llamado que hizo a recaudar fondos para el pueblo de Cuba.

En un video publicado en sus redes sociales, la líder guinda expresó que esa molestia es producto de que López Obrador tiene autoridad moral, “algo que ellos jamás han tenido ni tendrán”.

Postura

“El presidente López Obrador mandó un mensaje de solidaridad a un pueblo que, por su valentía y por su resistencia, ha enfrentado todos los embates. ¿Qué les molesta?”, cuestionó a los opositores que han criticado el llamado del exmandatario tabasqueño.

Según Alcalde Luján, la ayuda humanitaria nunca se condiciona, razón por la que arremetió contra quienes tienen una lógica guiada por “el egoísmo y la falta de humanidad”.

La noche del sábado, el expresidente reapareció en redes sociales para manifestar su rechazo a “que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba .

López Obrador invitó a militantes y ciudadanía en general a depositar en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina para juntar fondos destinados a la compra de alimentos, medicinas, petróleo y gasolina.

Dicha asociación, cabe resaltar, fue autorizada apenas el pasado 9 de marzo por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para recibir aportaciones, con una vigencia hasta el 9 de marzo de 2030.