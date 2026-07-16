Los retiros por desempleo rompen récord: Consar

Con anuncios en parques e incluso módulos instalados en el Metro de la Ciudad de México, la falsa gestoría que realiza el trámite para retirar recursos por desempleo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) crece en el país.

Como resultado, los retiros de las cuentas individuales sumaron 22 mil 441 millones de pesos en el primer semestre de 2026. Es un aumento de 23.2 % ante al mismo periodo del año pasado.

Tan sólo en junio, los trabajadores retiraron 4 mil 200 millones de pesos, cifra que representó un aumento de 33.6 % en términos reales y que constituyó el mayor monto observado para un solo mes desde que se tiene información.

La Consar ha alertado de la falsa gestoría que prevalece en el país, no cuenta con regulación y provoca una afectación directa en el monto de ahorro del trabajador, ya que cobra hasta 30 % del monto retirado en un trámite que es totalmente gratuito.