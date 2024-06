Los retos de los primeros integrantes del gabinete

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, presentó este jueves 20 de junio a los primeros seis integrantes de su gabinete presidencial para el periodo 2024-2030, tres hombres y tres mujeres, entre los que se encuentran: Marcelo Ebrard, Rosaura Ruiz Gutiérrez, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Alicia Bárcena Ibarra, Julio Berdegué Sacristán y Ernestina Godoy Ramos.

Estos serán los retos de Ebrard al frente de la SE

El próximo titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, afirmó que el nearshoring y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) serán sus principales prioridades al llegar al frente de esta dependencia, una vez que Claudia Sheinbaum asuma como presidenta del país el próximo 1 de octubre.

El excanciller mencionó de manera breve una vez que tomé posesión en el cargo, la primera será acelerar la relocalización de empresas en el país con el fin de invitar a que más compañías inviertan.

Habrá apoyo al talento, pero con austeridad: Rosaura

Así también, Rosaura Ruiz, próxima secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación —nueva dependencia—, aseguró que habrá apoyo al talento, pero con austeridad republicana, sin desvío de recursos.

“Ahora se nace una secretaría, se convierte Conahcyt en una secretaría, y ya veremos las partes presupuestales con la presidenta electa. De todas maneras, se van a cuidar los dineros. Tiene que haber austeridad, por supuesto, una austeridad es una cosa que no haya desvío de recursos, que no haya desperdicio de recursos, no quiere decir que no haya recursos”, dijo.

Julio Berdegué, próximo secretario de Agricultura

Por su parte, Julio Berdegué Sacristán, próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), señaló que la política del siguiente sexenio será de no permitir el cultivo de maíz transgénico.

“La doctora ha sido muy clara en señalar que se mantendrá la política de no permitir el cultivo en México de maíz transgénico. Y, en segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo con la importación de maíz transgénico para consumo humano. Esa es la política en materia de maíz transgénico”, destacó en entrevista.

Tras salir del Museo Interactivo de Economía, Julio Berdegué mencionó que se va a apoyar desde la ganadería hasta la pesca para que sean más sustentables y adaptadas al cambio climático que vive el mundo.

Mi principal reto será el tema del agua en Semarnat: Bárcena

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezará la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La canciller Bárcena refirió que el principal reto que tendrá es el tema del agua.

“Creo que la gestión integral del agua en todo el país es un gran dilema. Por suerte, contamos con la Comisión Nacional del Agua, que es un órgano desconcentrado, pero qué duda cabe que la biodiversidad, yo diría, estamos en una era de restauración ecológica. Este país requiere una gran cruzada de restauración para combatir la deforestación, los incendios forestales, la destrucción, la contaminación.

“O sea, hay una enorme labor que debemos hacer en la restauración del medio ambiente y además es una tarea intergeneracional, los jóvenes están confiando en que vamos a entregarles un planeta mejor”, expresó.

Los retos de Godoy en el gabinete de Sheinbaum

Por su parte, Ernestina Godoy será la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, uno de sus principales retos y objetivos será la defensa e implementación de la reforma al Poder Judicial que impulsan el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, así como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Godoy, quien se ha convertido en una de las personas más cercanas a Claudia Sheinbaum, también tendrá como prioridad la defensa, desde la Presidencia de la República, de todas las reformas legales y constitucionales que emprenda la próxima administración.

La morenista, quien también es senadora electa, deberá tener interlocución con los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para cabildear las reformas legales que impulse Claudia Sheinbaum.

Juan Ramón de la Fuente, el próximo secretario de Relaciones Exteriores

Finalmente, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la fuente será el secretario de Relaciones en el próximo Gobierno de México, quien se dijo estar preparado para hacerle frente, “estamos listos no solo para enfrentar los retos sino para hacerlo de una manera amistosa, de colaboración, como socios, como vecinos, como aliados y como amigos, pero siempre salvaguardando y respetando nuestra independencia y soberanía”, defendió.

Asimismo agradeció la “gran distinción” encomendada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Advirtió que la cancillería enfrentará en el próximo sexenio un “mundo multipolar”, si bien aclaró que gracias a que México mantiene su espacio geopolítico y comercial podrá seguir con su política exterior pacifista.

La agenda no es sencilla, “pero tenemos la tradición, el marco institucional y un liderazgo muy claro; estamos preparados”, destacó el Dr. Juan Ramón de la Fuente