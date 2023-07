"Tijuana * El Universal. El combate contra la delincuencia organizada no es una tarea sólo del gobierno federal ni tampoco debe ni puede hacerlo solo, sostuvo el presidente Felipe Calderón, quien senaló que México vive un momento decisivo en esta materia.



Incluso el titular del Ejecutivo pidió a los mexicanos ""atorarle a los problemas"" porque lo importante no es tener o no problemas como el de la seguridad o el de la economía sino enfrentarlos, ""lo importante es no perder el rumbo, mantener el timón, que es lo que debemos de hacer"".



""Hoy vivimos un momento decisivo en esta lucha y es necesario que la hagamos todos juntos, yo sé que no puede hacerla solo el alcalde o el gobernador y por eso estamos aquí, pero también debe de quedar bien claro que no es tarea sola ni exclusiva del gobierno federal, ni puede ni debe hacerla solo, se requiere la colaboración de todos los ordenes del gobierno para combatir este flagelo"".



