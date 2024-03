Lucraron con tragedia de Ayotzinapa

Tras lamentar que no se atienda como se debe a los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lucrado con la tragedia ocurrida en Iguala hace casi una década y ahora “se le está revirtiendo”.

Entrevistada durante su gira por esta entidad, la aspirante de la coalición PAN, PRI y PRD deslindó al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, aunque reconoció que las Fuerzas Armadas tienen información de lo que ocurrió el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Dijo que es preocupante lo que sucedió la mañana de ayer miércoles en Palacio Nacional.

Recordó su caso, que con un amparo en la mano tocó la puerta de Palacio Nacional y el presidente no se la abrió, “pero tampoco se le abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se lo abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, al contrario. Seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional, a los médicos que buscaban vacuna, a los alcaldes que pedían recursos justamente para seguridad en sus municipios”.

“El presidente dice que yo estoy lucrando con el tema de la seguridad. Ya se le olvidó a él todo lo que hizo años y años, lucrando con el tema de la guerra de Calderón y el tema de Ayotzinapa y ahora se le está revirtiendo”, aseguró.

Xóchitl Gálvez aprovechó para decirle a Claudia Sheinbaum que quien representa la guerra del expresidente Felipe Calderón es Omar García Harfuch, “que sí trabajó con (Genaro) García Luna y que está con ella. Que no venga aquí a confundir a la gente”.

Xóchitl Gálvez afirmó que lo único que pedían los padres de los normalistas era un encuentro con el presidente.

La candidata presidencial de oposición dijo que el Ejército puede ayudar a esclarecer el caso.

Xóchitl come pejelagarto en Tabasco

No podía faltar, en la visita de Xóchitl Gálvez a la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la escala obligada para comer pejelagarto, el platillo típico de esta región.

“El peje está insípido”, comentó con sarcasmo la candidata presidencial opositora.

-¿Qué le pareció el pejelagarto?

-Como el presidente, está duro y espinoso, le falta sabor, respondió con jiribilla mientras mostraba a los reporteros su platillo.

“Me lo voy a comer ahorita y el 2 de junio”, afirmó entre risas.

La aspirante de la alianza opositora convidó a los reporteros de su plato para que se cercioraran de que “el peje no me sabe a nada”.