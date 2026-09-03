Luis de Llano arrestado por no ofrecer disculpas a Sasha

El productor Luis de Llano fue detenido este miércoles por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión, luego de que no cumplir las sentencias que lo obligan a disculparse con Sasha Sokol.

La SSC confirmó que personal de esta dependencia cumplimentó una orden de arresto de 15 horas contra el productor por el desacato a un acuerdo ordenado por una jueza del Tribunal Superior de Justicia; por lo anterior, fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”.

Motivo

Por su parte, la representación legal de Sokol comunicó que de Llano no ha grabado y presentado una disculpa pública a la víctima, ni ha exhibido un resumen de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral.

De continuar así podría configurarse un delito con pena de hasta cinco años de prisión.

La noticia ocurre a más de un año de que la Suprema Corte declarara culpable a De Llano por daño moral en contra de Sokol, y que este se negara a cumplir con las medidas de reparación ordenadas, las cuales incluían una disculpa pública y el pago de la indemnización.

En 2022 Sokol denunció públicamente al productor por abuso.