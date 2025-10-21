﻿﻿
Luis Melgar arremete contra Noroña en redes

Octubre 21 del 2025

Un nuevo enfrentamiento político dentro de la 4T estalló el lunes entre los senadores Luis Armando Melgar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña, de Morena, quienes intercambiaron descalificaciones y señalamientos en redes sociales sobre presuntos lujos, manejo de recursos públicos y vínculos empresariales.

El senador Melgar lanzó un mensaje directo contra Fernández Noroña, a quien llamó “gusano hipócrita y misógino”, y lo retó a explicar públicamente cómo costea su lujoso estilo de vida.

“Deja de arrastrarte como gusano hipócrita y misógino, @fernandeznorona. Da la cara y explica cómo pagas tus lujos y vuelos privados.

“Responde a los comuneros de Tepoztlán por el despojo de sus tierras y pídeles perdón por ser un legislador abusivo”, escribió Melgar.

