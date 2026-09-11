Luis Salazar ofrece disculpa a Enrique Acevedo

El senador morenista, Luis Fernando Salazar, ofreció una disculpa al periodista Enrique Acevedo, después de haberlo amenazado públicamente con la expresión “vamos a ir por ti” por el reportaje publicado en N+, donde se advierte un presunto acuerdo entre la legisladora de su bancada, Julieta Ramírez, con autoridades estadounidenses.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Salazar aseguró que “vamos a ir por ti” se refería única y exclusivamente a la vía legal, al acudir a instancias que existen cuando una persona considera que ha sido difamada o afectada en su reputación.

El senador de Morena destacó que, hace apenas unas semanas, en Coahuila presentó una denuncia penal y una demanda civil por daño moral en contra de un medio digital, que lo ha señalado “sin pruebas” de tener vínculos con el crimen organizado.

Justificación

Según justificó, tuvo esta reacción con intención de defender a una compañera y amiga frente a un reportaje con el que no está de acuerdo y cuya información, desde su punto de vista, no fue suficientemente acreditada.

“Sigo teniendo una diferencia profunda con ese trabajo periodístico. Acusar públicamente a una persona de tener relaciones con el crimen organizado o de vulnerar la soberanía nacional no es un señalamiento menor: afecta reputaciones, familias y entornos completos”, alertó.

Sin embargo, reconoció que “se equivocó” en la manera en que expresó su inconformidad.

Disculpa

“Le ofrezco una disculpa pública a Enrique Acevedo. La expresión que utilicé no fue correcta. Me faltó mesura y me falto explicar en ese momento a qué me estaba refiriendo. Entiendo perfectamente que una frase como esa, dicha sin ningún contexto, puede interpretarse de una manera distinta a lo que yo tenía en mente. Por ello, me disculpo”, añadió Luis Fernando Salazar.

De acuerdo con N+, la senadora con licencia, Julieta Ramírez, estaría siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos y actualmente busca ser testigo colaborador del Departamento de Justicia.