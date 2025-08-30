Luisa Alcalde afirma que hay unidad con Andy López

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, subrayó que hay unidad con Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización del partido, y acusó a la oposición de causar suspicacias.

En conferencia de prensa en Chihuahua, Alcalde fue cuestionada nuevamente por la ausencia del secretario en las giras para la conformación de los comités seccionales.

“Suspicacias de quien quiere ver divisiones. Aquí en nuestro movimiento hay unidad y cada uno tiene su chamba. Y él está haciendo buen trabajo en la Secretaría de Organización; ahí están las afiliaciones, mira nada más aquí en Chihuahua ya decíamos 108 %”, expresó la presidenta del partido.

“Hay unidad, somos compañeros de hace mucho tiempo y lo seguiremos siendo, así de sencillo”, reiteró.

También cuestionó por qué cuando Mario Delgado era dirigente del partido no le preguntaron por su secretario de Organización, Alejandro Peña.

“Él tiene sus tareas y contribuye al Comité Ejecutivo y lo está haciendo bastante bien”, afirmó.

Desafuero contra Téllez y “Alito” debe analizarse

En otro tema, la presidenta nacional de Morena, consideró que se debe analizar si se procede con el desafuero de legisladores como Alejandro Moreno y Lilly Téllez, al señalar que pueden usarlo para victimizarse.

“No me toca a mí esa decisión, le tocará en su momento a la Cámara de Diputados, pero yo siento que en el caso de Lilly Tellez y otros, buscan la victimización con esos procesos. ‘¡No, me quitaron el fuero! ¡Me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!’ Buscan esa ruta para victimizarse”, señaló.

Apuntó que la agresión del líder del PRI, Alejandro Moreno, hacia el senador Gerardo Fernández Noroña, evidencia la naturaleza de la oposición.

“Muestra de cuerpo entero quién es el PRIAN. Siempre han sido autoritarios, violentos, corruptos y eso se puso en evidencia. La gente se cansa de esa podredumbre”, señaló.

Sin embargo, afirmó que “Alito” los ayuda mucho por el deterioro en el PRI.

“Sí, yo siempre he dicho ¡Alito, Alito! Cuando se reeligió, creo que ya para toda la vida, no sé qué reforma hizo. Yo estaba feliz de la vida, dije qué buena onda”, expresó.