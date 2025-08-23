Luisa Alcalde arremete contra Lilly Téllez

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, cuestionó a figuras de oposición como la senadora Lilly Téllez, señalando que están de acuerdo en que exista intervención extranjera en el país.

“Y son varios los ejemplos, pero uno no lo quiero descartar, es el caso de la senadora Lilly Téllez. Increíble. Lleva más de tres entrevistas a Fox News en Estados Unidos, pidiendo que se intervenga en nuestro país”, acusó.

En conferencia de prensa en Hidalgo, advirtió que a la senadora “se lo va a cobrar el pueblo”, porque incluso aquellos que pudieran no estar de acuerdo con Morena en algunas cosas, defienden la soberanía. Afirmó que cuando se trata de defender a México y la soberanía, se cierran filas y hay unidad. Pero, lamentó, no es el caso de esta senadora, que pide intervención de Estados Unidos.

“Estamos profundamente orgullosos y orgullosas de nuestra presidenta, de cómo nos está representando con enorme dignidad y orgullo, no sólo dentro de nuestro país, sino fuera de nuestro país”, expresó.