Luisa Alcalde no se pronuncia sobre ingresos de legislador

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, evitó pronunciarse sobre los ingresos que presuntamente no declaró el senador Adán Augusto López, por 79 millones de pesos (mdp).

“En el caso del senador Adán Augusto, creo que le tocaría a él aclarar. Sería bueno que él aclarara esta información”, señaló en conferencia de prensa en Oaxaca.

El legislador de Morena habría recibido pagos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, pero no lo declaró, de acuerdo con información de N+.

Sobre el caso de Hernán Bermúdez, aseguró que en este gobierno no habrá impunidad.

“Lo que demuestra el caso de Bermúdez y todos los operativos que se están haciendo es que ‘quien la hace, la paga’, de entrada. Y que no hay impunidad en este país, que nuestro proyecto representa eso, un proyecto que no tolera la corrupción, la impunidad”, apuntó.