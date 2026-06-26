Luisa inicia huelga y se ata frente al TSJ

María Luisa Villanueva Márquez, una mujer que purgó más de 20 años de cárcel por un delito que dice no cometió, inició una huelga de hambre frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Morelos, atada a la estatua de la Diosa de la Justicia, donde prendió fuego a la resolución judicial que le negó el reconocimiento de su inocencia.

Villanueva cumplió un cuarto de siglo en prisión acusada del secuestro de una menor en 1997, durante la administración de Jorge Carrillo Olea, y sostiene que el proceso fue fabricado por el entonces Grupo Antisecuestros, comandado por Armando Martes Salgado, detenido posteriormente por sus vínculos con el Cártel de Juárez, en enero de 1998.

Villanueva denunció que su caso fue resuelto sin perspectiva de género y calificó de injusta la desestimación de las pruebas de tortura, las cuales incluso derivaron en una disculpa pública emitida previamente por la Fiscalía estatal.