Lula da Silva oficializa candidatura para reelección

“Estoy muy entero”, aseguró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, al lanzar su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se enfrentará con el derechista Flávio Bolsonaro.

“Quiero luchar contra la vejez (...) no quiero andar arrastrando las piernas”, dijo el líder izquierdista al ser proclamado como candidato durante la convención de su Partido de los Trabajadores en Sao Paulo.

Lula prometió que invertirá más en defensa si gana las elecciones.

“Quiero estar preparado para que nadie invada este país para llevarse al presidente, como han invadido. Quiero estar preparado para la paz, no para la guerra”, afirmó Lula.

El jefe de Estado, en busca de su cuarto mandato no consecutivo, hizo aparente alusión a la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.