Lula señala a EE. UU. de presiones políticas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó a Estados Unidos de utilizar las relaciones económicas como instrumento de presión política, y reiteró que el gobierno no aceptará injerencias externas ni intentos de influir en el proceso democrático del país.

En un artículo publicado por el Washington Post, Lula califica los aranceles impuestos por la administración de Trump como un “error estratégico” que, en última instancia, perjudicará tanto a la economía estadounidense como a la relación bilateral.

El presidente recuerda que la primera ola de aranceles, anunciada hace un año, incluía una referencia al juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro (quien posteriormente fue condenado a 27 años y tres meses de prisión), citada como prueba de la “motivación política” de la medida.

En el texto, Lula también critica el intento de subordinar la relación bilateral a “limitaciones ideológicas” o a intereses electorales. “Nadie nos vencerá con mentiras”, declara, reiterando su disposición al diálogo, pero aclarando que “el destino de Brasil pertenece a los brasileños, sin injerencia ni subordinación externa”.