Lula vincula su victoria con derrota de Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, relacionó su victoria en el balotaje del 25 de octubre con las derrotas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Todavía “estoy algo sorprendido con mi victoria, porque no fue solo una victoria en Brasil, sino para el mundo, en la misma semana que yo gané, Netanyahu perdió en Israel y luego mi amigo Trump perdió en Estados Unidos”, declaró en la noche del jueves.

“Fue una victoria extraordinaria del pueblo brasileño, fue una lección para el mundo, el pueblo se despertó para decir que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie”, agregó.

El mandatario participó en una transmisión en vivo junto con el diputado André Janones, responsable del Ejército de Lula, un canal de WhatsApp con más de 10 millones de seguidores, que desempeñó un papel importante en la campaña electoral y la disputa en las redes frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.