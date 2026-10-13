Lydia Antonio de la Garza como embajadora en Perú

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) designó a Lydia Antonio de la Garza embajadora de México en Perú, tras el reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, se envió al Senado el nombramiento.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco Álvarez, reiteró la disposición del Gobierno de México para avanzar en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la República del Perú, “en beneficio de la prosperidad compartida de ambos pueblos y en favor de la integración de América Latina”.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

Lydia Antonio de la Garza es miembro del Servicio Exterior Mexicano y se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

“Su destacada trayectoria en el servicio público abarca más de 25 años dedicados a la promoción y defensa de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales.

“Ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en la SRE y en la Secretaría de Economía; en esta última, supervisó la operación de los acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y lideró las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del T-MEC”, destacó Relaciones Exteriores.