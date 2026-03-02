Machado afirma que regresará a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado aseguró que regresará a Venezuela “en pocas semanas” para garantizar una “transición democrática”, luego de haber salido del país, en diciembre pasado, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

En un mensaje de video, Machado aseguró que “la transición a la democracia en Venezuela es indetenible”.

Afirmó que Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en una operación de las fuerzas de Estados Unidos, no era un presidente legítimo, e insistió en que los venezolanos eligieron en las elecciones del 28 de julio de 2024 a Edmundo González Urrutia, aunque Maduro aseguró que ganó, sin presentar pruebas.

“El presidente Donald Trump, con visión y con coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional”, señaló Machado.

La líder opositora, criticó a los líderes chavistas que se quedaron al frente en Venezuela, encabezados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.