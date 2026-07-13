Macron alerta por recrudecimiento de antisemitismo

El presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento a mantener una “vigilancia constante” ante el resurgimiento del antisemitismo en Francia e instó a que los nombres de los “Justos” se exhiban en todos los lugares donde ofrecieron refugio a judíos, salvándolos de la “barbarie nazi”.

“Ante este resurgimiento de un antisemitismo cargado de odio, la vigilancia es un deber constante”, declaró el jefe de Estado al presidir la primera jornada nacional de conmemoración dedicada a reconocer la inocencia de Alfred Dreyfus -un oficial judío condenado injustamente por alta traición en un clima de intenso antisemitismo a finales del siglo XIX-, exactamente 120 años después del fallo del Tribunal de Casación.