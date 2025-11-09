Macron escuchó lucha de mujeres en nuestro país

En el marco de su visita a México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario Emmanuel Macron participó en una cena en el Colegio de San Ildefonso.

En el lugar, donde lo acompañaron 20 personas invitadas de distintos ámbitos, Macron escuchó la lucha de las mujeres contra la violencia digital.

De acuerdo con la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, Macron coincidió en que “hay que abolir el algoritmo patriarcal”.

La activista compartió un video en sus redes sociales en el que el presidente de Francia convive con las mujeres que participaron a preparar la cena ofrecida en su honor.

“No habrá justicia social sin antirracismo. Hoy tocó comer de manos de campesinas”, contó que le expresaron a Emmanuel Macron.