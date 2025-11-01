Macron quiere fortalecer la cooperación con México

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere aprovechar su visita del próximo 7 de noviembre a México, donde será recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer las relaciones económicas entre los dos países, pero también abordar las demandas mexicanas de restitución de patrimonio cultural.

Fuentes del Elíseo subrayaron que la que será la primera visita oficial de un jefe de Estado a México desde la entrada en funciones de Sheinbaum hace un año debe servir para estrechar los vínculos con un país con el que Francia “comparte muchos valores”, como la defensa del multilateralismo, la acción feminista o la importancia que da a la soberanía propia.

Buscan fortalecer la relación económica bilateral

Sobre todo, insistieron en que la voluntad de Macron de fortalecer las relaciones económicas bilaterales se traduzca en una mayor presencia de las empresas francesas en México, pero también en un mayor atractivo de Francia para los inversores mexicanos.

A ese respecto, recordaron que México es el primer inversor latinoamericano en Francia.

Visita

Tras un primer encuentro con Sheinbaum, los dos mandatarios participarán en una reunión con grandes empresas de ambos países y Macron hablará también con inversores mexicanos.

La visita será además la ocasión para que se oficialicen acuerdos de cooperación cultural “en un gran museo de México”.