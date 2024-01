Madres buscadoras denuncian despido masivo

Representantes de colectivos se plantaron frente a la Segob. Cortesía

Colectivos de búsqueda de víctimas de desaparición reclamaron a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el despido injustificado de decenas de integrantes de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) y exigieron la recontratación de los mismos.

“Usted está ocupando una silla que nosotros no queremos que la ocupara, no la reconocemos. Tampoco vamos a reconocer al personal que usted pondrá a modo y exigimos que por lo menos, el personal que nosotros conocemos, que es personal de campo, que sí se sale a partir la madre con nosotros y que sí nos ha dado resultados para la búsqueda de nuestras gentes, que ha pasado hambre y sed al lado de nosotros, porque la CNB aún no les pagaba sus sueldos y que incluso ha tenido que salir corriendo atrás de nosotras cuando nos balacean.

“(…) Ese personal de campo exigimos que sea recontratado, porque no vamos a esperar cuatro años a que se vuelva a capacitar”, exigió una madre rastreadora del colectivo Víctimas Unidas a la titular durante un encuentro en la Secretaría de Gobernación (Segob).

El hecho ocurrió el jueves 11 de enero, luego de que representantes de colectivos y familiares de víctimas se plantaran frente a las instalaciones del edificio de Gobernación, en la Ciudad de México, para solicitar una reunión con la nueva comisionada, en la que además demandaron que no se desmantelen los órganos de búsqueda y se estructure un nuevo plan de localización de sus familiares.