﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Madres Buscadoras hacen llamado a Durazo

Octubre 20 del 2025

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado urgente al gobernador Alfonso Durazo para que se les proporcione más apoyo y seguridad en las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Ayer domingo, un grupo de madres, padres, hermanos y familiares de desaparecidos se reunieron una vez más para continuar con la incansable búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, el esfuerzo por encontrar a las víctimas se ve opacado por la creciente inseguridad y la falta de apoyo institucional.

Durante esta jornada solo un elemento de seguridad, una mujer de la Fiscalía, acompañaba a las buscadoras, situación que generó una profunda preocupación entre las asistentes.

Apoyo

La madre de uno de los desaparecidos recordó que, aunque reconocen los esfuerzos del gobernador en apoyo a las víctimas, la situación actual requiere una atención más urgente. “Sabemos que tenemos un gobernador sensible, empático, que ha apoyado mucho a las víctimas, pero necesitamos que en esta ocasión apoyen muchísimo más”, dijo.

El miedo, la inseguridad y la falta de recursos son factores que están dificultando enormemente las labores de búsqueda.

﻿