Madres Buscadoras hacen llamado a Durazo

Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado urgente al gobernador Alfonso Durazo para que se les proporcione más apoyo y seguridad en las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Ayer domingo, un grupo de madres, padres, hermanos y familiares de desaparecidos se reunieron una vez más para continuar con la incansable búsqueda de sus seres queridos. Sin embargo, el esfuerzo por encontrar a las víctimas se ve opacado por la creciente inseguridad y la falta de apoyo institucional.

Durante esta jornada solo un elemento de seguridad, una mujer de la Fiscalía, acompañaba a las buscadoras, situación que generó una profunda preocupación entre las asistentes.

Apoyo

La madre de uno de los desaparecidos recordó que, aunque reconocen los esfuerzos del gobernador en apoyo a las víctimas, la situación actual requiere una atención más urgente. “Sabemos que tenemos un gobernador sensible, empático, que ha apoyado mucho a las víctimas, pero necesitamos que en esta ocasión apoyen muchísimo más”, dijo.

El miedo, la inseguridad y la falta de recursos son factores que están dificultando enormemente las labores de búsqueda.