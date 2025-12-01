Madres Buscadoras hallan osamentas en dos municipios

Este fin de semana en la búsqueda de personas que realizaron las autoridades y el Colectivo de Madres Buscadoras de Zacatecas, se localizaron dos restos óseos en la comunidad de El Caquixtle, municipio de Tepetongo, colindante con el estado de Jalisco.

Las integrantes del colectivo, a través de sus redes sociales informaron que las prospecciones se realizaron en varios predios del ejido llamado El Cuidado, donde se encontraron dos osamentas y una de ellas tenía también un pantalón de mezclilla y una camisa.

Procedimiento legal

En tanto que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas mencionó que tras el hallazgo de los restos humanos fueron resguardados y enviados a la Dirección de Servicios Periciales para que sean procesados e identificados.

Se mencionó que en esta búsqueda se contó con el apoyo de elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, así como de la Policía de Investigación y de la Comisión de Búsqueda de Personas, de Derechos Humanos y Comisión de Víctimas.

Por su parte, el colectivo de Madres Buscadoras continuó con otras prospecciones en unos predios del cerro El Colorado, en el municipio de Fresnillo, donde informaron que encontraron algunas prendas: tenis, una gorra y unos calcetines.