Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino

La madre buscadora y activista, Ceci Patricia Flores Armenta, informó que, junto a madres buscadoras del estado de Jalisco, localizaron un presunto crematorio clandestino en el municipio de Ayutla, por lo que solicitaron acompañamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para asistir al lugar; sin embargo, su petición fue rechazada por el propio comisionado Víctor Hugo Ávila Barrientos.

Por medio de una denuncia en redes sociales, la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas de las familias al no brindarles apoyo para el traslado y acompañamiento en la jornada de búsqueda, trabajos en campo y alimentos.

“¿Qué más esperan de nosotras? Ya hicimos el trabajo de localizar el sitio. Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos. No contamos con vehículos, no contamos con recursos económicos y, una vez más, tampoco contamos con el respaldo del gobierno”, escribió la madre buscadora en su cuenta de X.