Madres buscadoras protestan afuera de PN

Un grupo de madres buscadoras se manifestaron afuera de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador derecho de réplica, luego que se dio a conocer la nueva metodología de la nueva Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

Con cartulinas con fotos de sus familiares desaparecidos, las y los buscadores criticaron la inseguridad del gobierno para no escuchar sus demandas.

La protesta se realizó en la calle de Moneda, donde hay vallas metálicas de seguridad y el acceso solo está permitido con identificación para los empleados del Gobierno Federal.

Carlos Castro, familiar de un desaparecido, criticó que no ha habido ningún acercamiento con el Gobierno Federal luego de que la semana pasada se dio a conocer las nuevas metodologías.

“No nos hemos reunido ni siquiera con la Secretaría de Gobernación”, reclamó.

Familias marchan en Reynosa

Mientras tanto, en Reynosa, familias de personas desaparecidas encabezaron una marcha pacífica para inconformarse con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actualización de cifras, ya que aseguran, no hay transparencia. Los manifestantes desfilaron por las principales calles de la zona centro y se enfilaron hasta el puente internacional Reynosa-Hidalgo portando pancartas y lanzando consignas al Gobierno Federal. Además, llevaron lonas con las fichas de sus familiares desaparecidos y exigieron que el presidente busque a las personas desaparecidas y no las vuelva a desparecer.

“Exigimos que busquen a los más de 110 mil hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. En el reporte emitido por el presidente, se miente acerca de que son 12 mil 377 personas registradas desaparecidas”, dijeron los manifestantes. Expresaron que la falta de transparencia en las cifras viola los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, representa ausencia de protección, se criminaliza a las víctimas, así como que se descalifica la lucha de las familias.

“Rechazamos este informe porque desaparece a los desparecidos, no aceptamos que se reduzca la cifra, no aceptamos que no tienen datos suficientes para identificar a 26 mil y que digan que no tienen indicios para buscar a 36 mil”. Exigieron que el presidente se disculpe públicamente ante las lamentables declaraciones que ha hecho.