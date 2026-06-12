Madres protestan en el estadio de la CDMX

Madres buscadoras y colectivos de búsqueda extendieron su movilización más allá de las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y se dieron cita en el Ángel de la Independencia, en protesta que se extendió minutos después de que se consumara el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, en el inicio de la Copa del Mundo.

Desde las 10 horas de este jueves, madres buscadoras se concentraron para hacer actividades deportivas y visibilizar a sus hijos desaparecidos. En las escaleras del Ángel de la Independencia y en vallas colocadas con la finalidad de proteger el escenario del posible festejo, las activistas colocaron fichas de búsqueda de sus esposos, padres, hijas y hermanas desaparecidas, a la par que la fiebre mundialista llenaba los alrededores con indiferencia.

Se manifiestan frente a estadio

Tras cruzar puentes, avanzar en sentido contrario sobre Calzada de Tlalpan, los familiares de personas desaparecidas llegaron a la cercanía del Estadio Ciudad de México y alzaron la voz.

Las buscadoras llegaron al cerco que se montó afuera de la estación Textitlán; allí comenzaron a denunciar los casos de desaparición en la Ciudad de México, así como de otras entidades.

Luego, los colectivos cruzaron un puente peatonal y se unieron a un segundo grupo que avanzaba libremente sobre Calzada de Tlalpan, en sentido contrario al de los autos, rumbo al recinto deportivo.

Al llegar a la última línea, en el Circuito Azteca, las buscadoras se detuvieron frente al cerco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), y allí, continuaron las denuncias.

Antes de que terminara el partido, las madres y personas buscadoras se retiraron sobre una calzada totalmente cerrada al paso vehicular.

Detrás de ellas, un grupo de encapuchados y otros jóvenes causaron daños en mobiliario público; las madres se deslindaron de ellos más adelante.