Maduro denuncia “escalada de amenazas” ante la ONU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, habló por teléfono con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y denunció una “escalada de amenazas” tras el anuncio de Washington de un “bloqueo total” a buques “sancionados” que transporten petróleo para Caracas.

Durante la llamada, en la que alertó “sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”, Maduro “denunció” comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en los que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”, indica un comunicado de la cancillería.

Nicolás Maduro “subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz”, agregó el texto.

Así mismo el canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por instar a las Naciones Unidas (ONU) a “asumir su papel” frente a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“En nombre del presidente Nicolás Maduro, expresamos nuestro reconocimiento a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en apoyo al diálogo, la paz y el respeto al principio de no intervención, tal como está consagrado en la Carta de las Naciones Unidas”, dijo Gil en un mensaje en Telegram que acompañó con un video de las declaraciones de la mandataria.